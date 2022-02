Israel suspende dois oficiais por morte de idoso palestino-americano

Israel anunciou nesta terça-feira (1º) a suspensão de dois comandantes e a repreensão de um terceiro pela morte de um idoso palestino-americano detido durante uma operação de segurança na Cisjordânia ocupada.



Em um comunicado, o Exército israelense disse que a morte de Omar Assad em 12 de janeiro resultou "de um erro moral e de uma má tomada de decisão".



O incidente provocou ligações do Departamento de Estado americano e de congressistas do estado de Wisconsin, onde Assad viveu durante décadas, para que os fatos fossem investigados, de acordo com o Milwaukee Journal Sentinel.



Asad morreu após ser detido por soldados israelenses em uma operação de segurança noturna na cidade de Jiljilya, ao norte de Ramallah.



O Exército alegou que Assad não tinha identificação e "se negou a cooperar". Os soldados amarraram suas mãos, amordaçaram-no e levaram o idoso para um prédio próximo com outros três detentos.



Quando soltaram Omar, relatou o Exército, os soldados pensaram que ele estivesse dormindo e o deixaram no local.



Uma avaliação posterior determinou que ele faleceu de "ataque cardíaco induzido por estresse, devido às circunstâncias de sua detenção por soldados israelenses", informou a agência de notícias palestina Wafa.



"A investigação concluiu que o incidente foi um fato grave e infeliz, resultado de erro moral e de uma má tomada de decisões por parte dos soldados", disse o Exército em um comunicado.



Diante disso, o comandante do batalhão será repreendido. Já os comandantes do pelotão e da companhia serão afastados "e não servirão em postos de comando por dois anos", completou o Exército.