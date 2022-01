Wall Street fechou em alta no último pregão de janeiro, um mês de volatilidade, que mergulhou o Nasdaq em uma zona de correção.



De acordo com os resultados provisórios do fechamento, o índice Dow Jones ganhou 1,17%, a 35.131,46 pontos. O Nasdaq subiu 3,41%, para 14.239,88 pontos, e o S&P; 500 avançou 1,89%, a 4.515,47 pontos.