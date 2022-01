Anistia Internacional publicará relatório sobre política de 'apartheid' de Israel

A Anistia Internacional publicará nesta terça-feira um relatório no qual descreve a política de Israel em relação aos palestinos como "apartheid", apesar dos apelos daquele país para não divulgá-lo, revelou à AFP a secretária-geral da ONG, Agnès Callamard, nesta segunda-feira (31).



A Anistia Internacional, uma ONG de direitos humanos com sede em Londres, deve publicar um longo relatório acusando Israel de praticar uma política de "apartheid" em relação a palestinos e árabes israelenses, descendentes dos palestinos que permaneceram em Israel, após a criação do Estado hebraico em 1948.



Nesta segunda-feira, em um vídeo transmitido à imprensa, o chefe da diplomacia israelense, Yair Lapid, pediu à Anistia que não divulgasse o relatório, que ele considera "antissemita".



"A Anistia costumava ser uma organização valiosa que todos nós respeitávamos. Hoje é exatamente o oposto", disse Lapid, acusando a ONG de "não ser uma organização de direitos humanos, mas uma organização radical".



"Israel não é perfeito, mas é uma democracia ajustada ao direito internacional, aberta a críticas (...) Não vejo outra explicação", acrescentou Lapid.



De Jerusalém, Callamard rejeitou as acusações de antissemitismo e insistiu que o relatório fosse publicado.



"O relatório é resultado de quatro anos de trabalho, pesquisa e comprometimento com a base do movimento Anistia. Temos 70 seções no mundo representando 10 milhões de pessoas que apoiam este relatório e estão prontas para sua publicação", afirmou.



"Gostaríamos de ter conversado com o ministro das Relações Exteriores quando o abordamos pela primeira vez em outubro passado sobre o relatório, mas não obtivemos resposta. Agora é tarde demais para nos pedir para não publicá-lo", disse.



"Criticar as práticas do Estado de Israel não é de forma alguma uma forma de antissemitismo. A Anistia denuncia fortemente o antissemitismo... e denunciamos o antissemitismo de muitos líderes (políticos) em todo o mundo", acrescentou Callamard.