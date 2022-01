Paraguai começa a vacinar crianças de 5 a 11 anos contra covid

O Paraguai começou nesta segunda-feira (31) a vacinar mais de 250.000 crianças entre 5 e 11 anos em uma campanha que visa atingir mais de um milhão de menores em idade escolar, disseram autoridades.



"Não há desculpa para não se vacinar. Vacina salva vidas", disse o ministro da Saúde, Júlio Borba, em ato oficial que deu início à imunização que se estenderá ao longo de fevereiro.



A campanha acontece em um momento de ressurgimento da doença com suas variantes ainda mais transmissíveis que a cepa original.



O último relatório oficial registrou 29 mortes em 24 horas e mais de 570.000 infectados desde o surgimento da epidemia em março de 2020. A pandemia já causou mais de 17.000 mortes.



O ministro da Educação, Manuel Brunetti, anunciou que o plano é reiniciar as aulas presenciais em fevereiro, após dois anos de isolamento devido à pandemia.



No entanto, com o aumento das infecções, a posição do governo será reconsiderada para admitir o ensino dividido entre aulas virtuais e presenciais.



Em 15 dias, o Paraguai começará a receber lotes de até um milhão de doses pediátricas da vacina Pfizer, adquiridas a partir de um acordo firmado entre o governo e a farmacêutica americana.