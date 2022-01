Cuba prende 33 cubanos, 4 mexicanos e um americano por tráfico de pessoas

Ao menos 38 pessoas, entre elas 33 cubanos e cinco estrangeiros, foram presas em Cuba desde janeiro de 2021 por tráfico de pessoas, uma atividade ilícita em aumento, informou o jornal oficial Granma nesta segunda-feira (31).



"As Tropas Guarda-Fronteiras registram, desde o início do ano 2021 até o momento, a captura de 20 lanchas rápidas infratoras", diz o relatório, detalhando as detenções de "33 cubanos radicados no exterior, quatro mexicanos e um americano".



Além disso, no dia 25 de janeiro de 2022 foram capturadas três lanchas rápidas e sete traficantes de pessoas foram presos, acrescenta o relatório.



"Desde meados do ano passado, registra-se um aumento do número de operações de tráfico de pessoas organizadas nos Estados Unidos e com destino a esse território".



A situação econômica crítica de Cuba, que provocou manifestações inéditas de protesto em julho em cerca de 50 cidades da ilha, motiva muitos cubanos a emigrar legalmente em voos para diferentes países da região ou ilegalmente lançando-se no mar.



Segundo dados oficiais da Guarda Costeira dos Estados Unidos, no ano fiscal 2021 (encerrado em outubro passado) foram devolvidos a Cuba 838 cubanos interceptados no mar, em virtude dos acordos migratórios de 1994-1995 entre ambos os países. Um número muito superior aos 49 devolvidos em 2020.



No entanto, de outubro até o dia de hoje, o número alcançou os 690 repatriados, marcando um aumento notável, ainda quando o inverno no hemisfério norte é a pior época a nível meteorológico para atravessar o estreito da Flórida (ao sudeste dos EUA) em embarcações precárias.