Polônia oferece munições à Ucrânia antes da visita do primeiro-ministro a Kiev

Polônia ofereceu à Ucrânia dezenas de milhares de cartuchos de munição antes da visita a Kiev do primeiro-ministro Mateusz Morawiecki, em um contexto de tensões com a Rússia, informou um responsável polonês nesta segunda-feira.



O país, membro da União Europeia, também anunciou que está se preparando para uma potencial onda de refugiados da Ucrânia se as negociações não derem frutos e começar uma guerra.



"Foi tomada a decisão de enviar munições defensivas a Ucrânia", afirmou Pawel Soloch, chefe do escritório nacional de seguraça.



Segundo disse à imprensa, a proposta consiste em "dezenas de milhares de cartuchos de munição". Até o momento, a Ucrânia ainda não respondeu.



Morawiecki visitará a Ucrânia na terça-feira.



O vice-ministro do Interior, Maciej Wasik, disse na semana passada que a Polônia está preparando ajuda humanitária para oferecer ao seu vizinho oriental.



"Se a situação na Ucrânia terminar em guerra, devemos estar preparados para uma chegada de refugiados", declarou Wasik ao canal de televisão Republika.



"Há um tempo, o Ministério do Interior está dando passos para nos prepararmos para uma onda de, inclusive, um milhão de pessoas", acrescentou.



O país já conta com uma importante comunidade ucraniana, incluindo uma minoria de cerca de 50.000 pessoas que também têm a cidadania polonesa.