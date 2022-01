Quatro presos na Bélgica em investigação por roubos de joias na França

A polícia belga apreendeu mais de 45 quilos de ouro, diamantes e joias e prendeu quatro pessoas como parte de uma investigação aberta na França após vários roubos, informou a Promotoria de Antuérpia (norte).



As detenções ocorreram após nove incursões realizadas no domingo e nesta segunda-feira em Antuérpia e Kontish, perto da cidade portuária, lideradas pela agência de coordenação policial da União Europeia, Europol.



"Neste ponto da investigação internacional, parece que as joias roubadas na França foram posteriormente recolhidas em Antuérpia", explicou a Promotoria.



Nessa operação, a polícia belga atuou a pedido da polícia da região de Paris, na França.



A investigação também levou a várias prisões na França nos últimos dias, disse à AFP uma fonte próxima ao caso, sem fornecer mais detalhes.



Durante as batidas na Bélgica, quatro malas com joias, centenas de milhares de euros em dinheiro e "três aparelhos para derreter ouro" foram apreendidos, informou a Promotoria, referindo-se ae "mais de 45 kg de ouro, diamantes e joias".