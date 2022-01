Após anos de guerra, sudaneses do sul ainda temem territórios minados

Um rastreador de minas antipessoais da ONU examina um pedaço de terra com um detector, minuciosamente, nos arredores de uma cidade perto de Juba, a capital do Sudão do Sul.



Um colega, também vestido com equipamento de segurança, de protetor facial transparente e colete blindado, rastreia a árida terra de cor ocre com a ajuda de um detector de metais que emite um som.



Perto dali, ouve-se o forte barulho causado por uma explosão controlada que projeta uma coluna de fumaça.



Após décadas de conflito no país mais jovem do mundo, minas terrestres e bombas não detonadas ainda estão presentes em amplas paisagens do Sudão do Sul, ameaçando vidas e meios de subsistência da população.



- "Medo de ir para o monte" -



No povoado de Gondokoro, a apenas alguns quilômetros de Juba, os especialistas do Serviço de Luta contra as Minas das Nações Unidas (UNMAS, na sigla em inglês) trabalham para fazer estas armas de guerra desaparecerem pouco a pouco.



Segundo dados divulgados no ano passado pelo UNMAS, 1.404 pessoas morreram por minas antipessoais nos últimos anos, incluindo mais de 250 crianças, enquanto 3.730 pessoas ficaram feridas.



"Desde que as minas foram identificadas na nossa área, temos medo de ir para o monte trabalhar", conta John Edward, um morador de Gondokoro que corta madeira para fazer carvão.



- "Perigo!!" -



Em Gondokoro, uma zona de "contaminação" foi cercada por faixas vermelhas e brancas, enquanto painéis com caveiras advertem: "Perigo!! Perigo!!".



Em todo país, mais de 18 quilômetros quadrados, o equivalente a cerca de 2.570 campos de futebol, ainda não foram desminados, de acordo com a página online do UNMAS. Esta tarefa poderá ser concluída em cinco anos, a depender das condições de segurança e de financiamento, afirma a organização.



"Esses objetos perigosos, essas minas e seus vestígios explosivos da guerra e do conflito constituem uma ameaça real para a população do Sudão do Sul", diz o diretor local da UNMAS, Fran O'Grady.



"Sua erradicação tende a salvar vidas e meios de subsistência, a garantir que crianças, meninos, mulheres e homens de todo país possam caminhar com segurança em um território seguro, sem risco de explosão", acrescentou.



Desde o início de suas operações no Sudão do Sul, em 2004, o UNMAS afirma ter varrido mais de 90 quilômetros quadrados de território e controlado mais de 1.000 quilômetros quadrados de zonas de risco.



Essas armas são um resquício de décadas de guerra: o combate pela independência contra o Sudão e, na sequência, a guerra civil deflagrada apenas dois anos depois da declaração de independência do país, em 2011.



Em 2018, um frágil acordo de paz pôs fim aos combates entre as forças leais ao presidente Salva Kiir e as que apoiam seu inimigo e agora vice-presidente, Riek Machar.



As zonas de "contaminação" que ainda restam no sul do país - onde opera um grupo rebelde não signatário do acordo de paz, a Frente Nacional de Salvação (NAS), e onde a insegurança permanece sendo significativa - complicam as operações do UNMAS.