Irã cobra solução de pendências na negociação de acordo nuclear

O levantamento das sanções contra o Irã e as garantias dos Estados Unidos sobre sua reintegração ao acordo internacional sobre o programa nuclear iraniano continuam à espera de uma solução - disse o porta-voz do Ministério iraniano das Relações Exteriores, Said Khatibzadeh, nesta segunda-feira (31).



"Há questões importantes e significativas sobre o levantamento de sanções que ainda não foram resolvidas em um acordo até agora", declarou Khatibzadeh à imprensa.



Além disso, "em relação às garantias [...], é preciso fazer avanços para que sejam aceitáveis aos olhos do Irã e, assim, encerrar esta questão", acrescentou.



Desde sexta-feira (28), as negociações para salvar o acordo sobre o programa nuclear iraniano estão suspensas. Os negociadores-chefe devem voltar à capital austríaca esta semana para retomá-las.



Assinado em 2015, o acordo foi abalado pela saída unilateral dos Estados Unidos, em 2018, durante o governo de Donald Trump.



Após cinco meses de interrupção, as negociações recomeçaram no final de novembro passado, entre o Irã e os países que permanecem no pacto - França, Reino Unido, Alemanha, Rússia e China.



Com eles, busca-se a reintegração de Washington, que, depois se retirar do pacto, restabeleceu as sanções econômicas contra Teerã. Busca-se também convencer o Irã a voltar a cumprir seus compromissos, os quais passou a ignorar desde as medidas de represália impostas pelos EUA.



Washington participa das negociações de forma indireta, e ainda não houve reuniões entre representantes americanos e iranianos.



"Podemos chegar a um acordo duradouro, confiável e bom um dia depois que os negociadores retornarem para Viena", se as outras partes tomarem as "boas" decisões políticas, declarou Khatibzadeh.



O porta-voz relatou "progressos muito significativos nas quatro questões de levantamento das sanções, compromissos nucleares, verificação e obtenção de garantias".



Também manifestou seu desejo de que os negociadores "possam chegar rapidamente a uma versão final" (do pacto). Para isso, completou, "as outras partes devem tomar decisões políticas, sobretudo, em Washington".



O acordo de 2015 oferecia ao Irã a possibilidade de alívio das sanções em troca de limitar, drasticamente, seu programa nuclear - monitorado pela ONU - e de fornecer garantias de que não buscará se dotar da bomba atômica.