Berlusconi deixa hospital após uma semana internado

O ex-primeiro-ministro e bilionário italiano Silvio Berlusconi, de 85 anos, recebeu alta do hospital San Raffaele, em Milão (norte), nesta segunda-feira (31), onde foi internado há oito dias para fazer exames.



De chapéu e máscara de proteção, Berlusconi deixou o hospital pouco depois das 12h30 locais (8h30, horário de Brasília), acompanhado de sua atual parceira, Marta Fascina, uma ex-modelo 53 anos mais nova do que ele.



Ele cumprimentou os "carabinieri" de guarda e os jornalistas de plantão e depois entrou em um carro.



Em um primeiro momento, Berlusconi deu entrada no San Raffaele para fazer exames de rotina, mas acabou ficando internado por causa de uma infecção.



Três vezes chefe do governo italiano, entre 1994 e 2011, o bilionário passou por uma cirurgia de coração aberto em 2016 e, nos últimos meses, foi várias vezes hospitalizado.



Em setembro de 2020, depois de ficar 11 dias internado por uma pneumonia causada pela covid-19, confidenciou que escapou da morte por pouco.



Em 2021, suas internações voltaram a se multiplicar, em Milão e em Mônaco, com episódios de arritmia cardíaca, após uma queda em casa, ou como consequência das sequelas da covid.



Membros de sua equipe disseram, recentemente, que "Il Cavaliere" se sentia como "um leão ferido" por não ter sido nomeado presidente da República italiana na votação que levou, no último sábado (29), à reeleição do atual, Sergio Mattarella.