Leoa mata cuidador em zoo do Irã e foge com companheiro

Uma leoa matou um tratador em um zoológico no centro do Irã, no domingo (30), antes de fugir com seu companheiro - informou a imprensa local nesta segunda-feira (31).



O corpo do cuidador foi encontrado aos pedaços.



"A leoa, que estava no zoológico há vários anos, conseguiu abrir uma porta de sua jaula, sair e atacar o tratador de 40 anos que tinha acabado de levar comida para o casal de felinos", relatou um funcionário do zoológico em entrevista à emissora de televisão IRIB.



As feras "conseguiram escapar", acrescentou.



"Após o trágico incidente, as forças de segurança tomaram o zoológico sob controle", disse Amir Had, governador da província de Arak, onde fica o zoo, citado pela agência oficial de notícias IRNA.



"Os esforços para capturar ambos os felinos com vida foram bem-sucedidos", completou.