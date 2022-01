Blinken e Lavrov conversam sobre Ucrânia nesta terça

O ministro russo das Relações Exteriores, Serguei Lavrov, e o secretário de Estado americano, Antony Blinken, conversarão por telefone nesta terça-feira (1º), em um contexto de tensões sobre a Ucrânia - anunciou Moscou.



"Lavrov e Blinken terão uma conversa por telefone na terça-feira", informou a porta-voz do Ministério das Relações Exteriores da Rússia, Maria Zakharova, em entrevista coletiva nesta segunda-feira (31), citada por agências locais de notícias.



"Não se planejou nenhuma reunião cara a cara", acrescentou a porta-voz.



A possibilidade de uma conversa entre Blinken e Lavrov esta semana já havia sido mencionada ontem pela subsecretária de Estado americana, Victoria Nuland, em uma entrevista à emissora CBS.



Os temores de uma invasão iminente da Ucrânia por parte dos russos aumentaram nos últimos dias, algo que Moscou continua a negar que tenha a intenção de fazer.



Nesta segunda-feira, o Conselho de Segurança da ONU se reúne em Nova York, a pedido dos Estados Unidos, para tratar da tensão na fronteira com a Ucrânia. Nela, a Rússia estacionou mais de 100 mil soldados nas últimas semanas.



Os países ocidentais continuam apostando na via diplomática, mas deram a entender que preparar sanções, caso a Rússia entre no país vizinho.



O Kremlin pediu garantias em matéria de segurança, exigindo, sobretudo, que a Organização do Tratado do Atlântico Norte (OTAN) não integre a Ucrânia. Esta demanda foi rejeitada pelos Estados Unidos.