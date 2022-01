Moscou acusa Reino Unido de planejar 'ataque' a empresas russas

A Rússia acusou as autoridades britânicas, nesta segunda-feira (31), de prepararem um "ataque" às empresas russas por sua intenção de impor sanções, em meio à crise da Ucrânia.



"Neste caso, trata-se de um ataque aberto às empresas russas", declarou o porta-voz do Kremlin, Dmitri Peskov, a jornalistas, prometendo adotar "represálias", se necessário.



A ministra britânica das Relações Exteriores, Liz Truss, que deve visitar a Ucrânia e depois Moscou, anunciou no domingo (30) que o Reino Unido poderá endurecer as sanções contra a Rússia "para que qualquer negócio de interesse do Kremlin e do regime russo possa ser objeto delas".



"Os oligarcas de Putin e as empresas russas envolvidas no apoio ao Estado russo não terão onde se esconder", disse a ministra à Sky News.



Peskov considerou a declaração "muito preocupante" e acusou as autoridades britânicas de "aumentarem as tensões no continente europeu".



Durante anos, as autoridades britânicas foram acusadas de fecharem os olhos para a origem de parte do dinheiro russo que chega a Londres, às vezes chamada de "Londongrad". Suspeita-se de que este montante seria procedente de corrupção, ou de atividades criminosas.