Portugal: a surpreendente vitória de maioria absoluta do Partido Socialista

Partido Socialista de Antonio Costa obteve maioria inesperada (foto: Reuters)

O Partido Socialista, que já estava no poder em Portugal, ganhou uma inesperada maioria absoluta nas eleições gerais de domingo (30/1) pela segunda vez em sua história.

A eleição foi convocada no ano passado, quando o primeiro-ministro Antonio Costa não conseguiu aprovar o orçamento após ter perdido o apoio de dois partidos menores.

Costa afirma que Portugal precisava de estabilidade para garantir a recuperação econômica, depois da crise provocada pela pandemia.

O partido de extrema-direita Chega também recebeu mais votos do que em pleitos passados, e será o terceiro maior partido no Parlamento.

A maioria absoluta do Partido Socialista pegou analistas de surpresa, já que pesquisas sugeriram que a sigla havia perdido a maior parte de sua vantagem eleitoral ao longo da campanha.

Em seu discurso de vitória, o primeiro-ministro prometeu que governaria para todos. "A maioria absoluta não significa poder absoluto. Não significa governar sozinho. É uma responsabilidade a mais."

O Partido Socialista conquistou 117 das 230 vagas no Parlamento, um crescimento de nove vagas em relação à legislatura passada. Os sociais-democratas de centro-direita, que formam a principal frente de oposição, conquistaram 71 cadeiras.

A vitória dos socialistas significa que Portugal provavelmente terá um governo estável para tentar tirar o país da pandemia e administrar um pacote de € 16,6 bilhões (quase R$ 100 bilhões) de fundos de recuperação da União Europeia.

Costa disse que quando o presidente de Portugal lhe pedir para formar um governo (como se espera que aconteça após a vitória do partido nas eleições), seu partido estará aberto ao diálogo com todas as forças políticas, exceto o Chega.

O Chega será o terceiro maior partido no Parlamento pela primeira vez, conquistando 12 assentos. Seu líder, o ex-comentarista esportivo de TV André Ventura, fez campanha protestando contra a corrupção e a comunidade cigana, e pedindo castração química para criminosos sexuais.

Ventura disse que o resultado de domingo marca o fim da oposição "suave" aos socialistas.

Estima-se que mais de 10% dos 10 milhões de portugueses estavam em isolamento devido à covid-19 durante as eleições, mas o governo permitiu que todos votassem pessoalmente. Autoridades eleitorais usaram proteção especial nos postos de votação.

