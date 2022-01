Emirados Árabes interceptam míssil balístico de rebeldes do Iêmen

Os Emirados Árabes Unidos (EAU) anunciaram terem interceptado um míssil balístico lançado por rebeldes huthis iemenitas sem que tenham sido reportadas baixas no terceiro ataque este mês contra o país do Golfo.



O ministério da Defesa emiradense informou em um comunicado que "a defesa aérea interceptou e destruiu um míssil balístico lançado pelo grupo terrorista huthi contra o país".



A pasta acrescentou que os destroços caíram em uma área desabitada e que não houve baixas.



O ministério da Defesa também anunciou ter destruído o lançador de mísseis no Iêmen, sem revelar sua localização.



O país do Golfo informou sua "total preparação para enfrentar qualquer ameaça" e que "tomará as medidas necessárias para proteger os EAU de qualquer ataque".



O incidente desta segunda-feira (noite de domingo, 30, no Brasil) foi o terceiro ataque este mês contra os EAU, com três trabalhadores estrangeiros mortos na primeira ação, em 17 de janeiro, enquanto a segunda ocorreu uma semana depois e o míssil foi interceptado.



Este último ataque coincidiu com a primeira visita oficial aos Emirados Árabes Unidos do presidente israelense, Isaac Herzog, desde que os dois países normalizaram suas relações em 2020.



Uma declaração de seu gabinete destacou nesta segunda que Herzog "continuará sua visita, conforme o previsto".