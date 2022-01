Ocidente ameaça Moscou com novas sanções por crise com Ucrânia

Ocidente ameaça Moscou com novas sanções por crise com Ucrânia

Chuvas intensas deixam 18 mortos no fim de semana em São Paulo

Chuvas intensas deixam 18 mortos no fim de semana em São Paulo

Socialistas no poder em Portugal lideram legislativas antecipadas (boca de urna)

Socialistas no poder em Portugal lideram legislativas antecipadas (boca de urna)