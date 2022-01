Mãe de menino achado morto em mala é indiciada por homicídio doloso na França

Acusada de ter matado o filho a facadas, a mãe de um menino de 10 anos, cujo corpo sem vida foi encontrado em uma mala perto de Paris, foi indiciada neste domingo (30) por homicídio doloso e presa.



Nestes dois dias de prisão, que se seguiram à sua detenção na sexta-feira, a mulher de 33 anos "não explicou os fatos, (nem) os esclareceu" e mostrou-se "evasiva" sobre seus atos depois da morte do filho, declarou em um comunicado Laureline Peyrefitte, promotora de Meaux, no leste de Paris.



Os investigadores encontraram, no entanto "indícios graves e coincidentes sobre o cometimento do homicídio de seu filho", que teria ocorrido na manhã de quarta-feira, segundo a promotoria.



A mãe "teria, em seguida, transportado o menino em uma mala pertencente aos pais para depositá-lo em um contêiner de entulho, antes de voltar, limpar sua casa e jogar fora vários objetos que teria usado na limpeza em uma lata de lixo da vizinhança", acrescentou a promotora.



Na noite de quarta-feira, o pai, ao não encontrar ninguém ao voltar para casa à noite, avisou a polícia sobre o desaparecimento de sua mulher e seu filho.



Após encontrar manchas de sangue, os investigadores ativaram uma maciça operação de buscas.



No dia seguinte, o corpo do menino foi achado em uma mala com rodinhas a uma centena de metros da casa da família.



A necropsia revelou que ele "foi assassinado com uma arma branca, tipo uma faca", segundo a promotoria. A criança levou várias facadas no pescoço e no tórax.



A mulher foi detida na sexta-feira na casa da irmã, a 30 km do local dos fatos. Ela tinha consigo uma faca ensanguentada, que ainda precisa ser analisada.