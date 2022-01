Ucrânia pede à Rússia que retire tropas da fronteira e mantenha diálogo

A Ucrânia pediu neste domingo à Rússia que retire suas tropas da fronteira e continue o diálogo com os países ocidentais, caso esteja "seriamente" comprometida com uma redução das tensões provocadas pelo temor de uma invasão.



"Se as autoridades russas falam sério quando dizem que não querem uma nova guerra, a Rússia deve continuar com seu compromisso diplomático e retirar as forças militares posicionadas na fronteira com a Ucrânia e nos territórios temporariamente ocupados da Ucrânia", afirmou o ministro ucraniano das Relações Exteriores, Dmytro Kuleba, no Twitter.



Moscou enviou mais de 100.000 soldados e armamento pesado para a fronteira com a Ucrânia, segundo os países ocidentais, que temem uma ação militar do Kremlin no país vizinho.



"A diplomacia é a única via responsável", completou Kuleba.



Moscou nega a intenção de invadir a Ucrânia e insiste que não deseja uma guerra, que busca apenas garantias dos Estados Unidos e da Otan para sua segurança.