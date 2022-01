O que é o 'ciclone bomba', fenômeno meteorológico que assola os Estados Unidos

O leste dos EUA está sofrendo com um ciclone que causa nevascas e ventos de 120km/h (foto: Getty Images)

Várias regiões da costa leste dos EUA foram atingidas por ventos fortes, inundações costeiras e nevascas que causaram caos no transporte e falta de energia para milhares de pessoas.

Desde sábado (29), cinco estados declararam emergência, inclusive Nova York, mas as condições devem melhorar neste domingo.

Algumas áreas de Massachusetts viram até 75 cm de neve se acumular. Quase 6.000 voos dos EUA foram cancelados no fim de semana.

(foto: Getty Images)

Os meteorologistas classificaram o fenômeno como um "ciclone bomba" ou "bombogênesis" (no seu termo técnico usado fora do Brasil). Fazia pelo menos quatro anos que o país não enfrenta um fenômeno equivalente

Mas o que é ciclone bomba ou "bombogênesis"?

Ciclone bomba ou bombogênesis é uma tempestade que se intensifica rapidamente, algo que acontece nas latitudes médias da atmosfera, de acordo com a Administração Nacional Oceânica e Atmosférica dos EUA (NOAA).

Ocorre quando a pressão atmosférica no ciclone cai em pelo menos 24 milibares em um período de 24 horas.

"Isso pode acontecer quando uma massa de ar frio colide com uma massa de ar quente, como o ar sobre as águas quentes do oceano", explica a agência governamental em seu site.

(foto: Getty Images)

A costa leste dos EUA é uma das regiões onde o ciclone bomba é comum, disse a meteorologista Esther Mullens ao site de publicações acadêmicas The Conversation.

"Isso ocorre porque as tempestades nas latitudes médias, uma zona temperada ao norte dos trópicos que inclui todo o território continental dos Estados Unidos, extraem sua energia de grandes contrastes de temperatura", explicou a especialista.

Grandes quantidades de neve estão se acumulando nas ruas de NY (foto: Reuters)

O termo bombogênesis é muito popular entre os meteorologistas, que às vezes também usam "ciclone bomba", embora alguns considerem esse último "alarmista".

Esses fenômenos naturais podem assumir características semelhantes a furacões, como ventos fortes, precipitação e até um centro que pode parecer um "olho".

Estados em alerta

A forte tempestade começou a atingir a costa leste do país nas primeiras horas da manhã de sábado, com milhões de moradores sendo instados a ficar em casa durante grande parte do fim de semana.

Um alerta de vento forte foi emitido em todo o Nordeste do país- é a primeira vez que um alerta desse tipo é emitido desde 2018.

(foto: Getty Images)

Os governadores de Nova York, Nova Jersey, Maryland, Rhode Island e Virgínia declararam estado de emergência e pediram aos moradores que ficassem fora das estradas.

O prefeito de Nova York, Eric Adams, determinou que não houvesse serviço de refeições ao ar livre no sábado (29) e que centros de vacinação ao ar livre não funcionassem naquele dia.

A polícia de Atlantic City, em Nova Jersey, pediu aos moradores que não "tornassem as coisas mais difíceis para nossos socorristas se aventurando".

Em Connecticut, as operações de ônibus foram suspensas até domingo, enquanto o governador de Rhode Island, Dan McKee, anunciou o fechamento de várias pontes devido a "condições perigosas".

A Flórida também deve experimentar algumas de suas temperaturas mais frias em anos. Cidades como Orlando podem alcançar 0°C e Miami até 10°C, de acordo com o The Weather Channel.

