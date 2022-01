Íngrid Betancourt deixa e coalizão de centro e se candidata à Presidência da Colômbia

A política colombo-francesa Íngrid Betancourt, que foi sequestrada pelas Farc, anunciou neste sábado (29) que vai deixar a coalizão de partidos de centro e se candidatar com seu próprio partido à Presidência da Colômbia nas eleições de maio.



"Nos vemos obrigados a dar um passo para o lado da coalizão Centro Esperanza, serei candidata independente à Presidência", disse Betancourt em vídeo divulgado neste sábado em suas redes sociais.



Betancourt, de 60 anos, atribuiu seu distanciamento à existência de "maquinários" na aliança de partidos de centro.



Para ser a candidata da Centro Esperanza, ela precisava superar em 13 de março outros pré-candidatos em uma consulta interna.



Os colombianos estão "sequestrados pela corrupção", disse Betancourt no vídeo.



"Convocamos todos os colombianos e colombianas (...) a construirmos unidos este caminho para nos libertarmos da corrupção", acrescentou.



Sequestrada entre 2022 e 2008 pela então guerrilha das Farc, a política assegurou que continuará na corrida presidencial com seu partido Verde Oxígeno.



Em 18 de janeiro, Betancourt anunciou a intenção de disputar a Presidência 14 anos depois de ser libertada em uma megaoperação militar.



Ela se apresenta como uma alternativa entre a esquerda, que lidera as pesquisas, e a direita no poder.



O primeiro turno das eleições presidenciais na Colômbia está previso para 29 de maio.