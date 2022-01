A Coreia do Norte disparou neste domingo (noite de sábado, 29, no Brasil) "um projétil não identificado" no mar do Leste, também conhecido como Mar do Japão, reportou a agência de notícias sul-coreana Yonhap citando o exército deste país.



Trata-se do sétimo ensaio militar em 2022 da Coreia do Norte, que não realizava tantos testes com armamentos em um mês desde 2019, logo após fracassarem as negociações entre seu líder, Kim Jong Un, e o então presidente americano, Donald Trump.