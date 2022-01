Reino Unido proporá à Otan uma 'importante mobilização militar' na Europa

O Reino Unido se prepara para propor à Otan uma "importante" mobilização de tropas, armas, navios de guerra e aviões na Europa, anunciou o primeiro-ministro britânico, Boris Johnson, neste sábado (29), para responder ao aumento da "hostilidade russa" contra a Ucrânia.



"Este conjunto de medidas enviará uma mensagem clara ao Kremlin de que não vamos tolerar sua atividade desestabilizadora e estaremos sempre ao lado dos nossos aliados da Otan frente à hostilidade russa", afirmou Johnson em um comunicado publicado esta noite.



A oferta, que seria feita aos comandantes da Otan na próxima semana, seria de que o governo britânico dobraria o contingente de cerca de 1.150 soldados britânicos, atualmente posicionados nos países do leste europeu, e enviaria "armas defensivas" para a Estônia, informou seu gabinete.



"Ordenei a nossas Forças Armadas que se preparem para se mobilizar na Europa na próxima semana, garantindo que estamos em condições de apoiar nossos aliados na Otan por terra, mar e ar", destacou.



O líder britânico acrescentou que se o presidente russo, Vladimir Putin, optar pelo "derramamento de sangue e a destruição" na Ucrânia, será "uma tragédia para a Europa".



"A Ucrânia deve ter liberdade para escolher seu futuro", acrescentou.



Johnson, que viveu as últimas semanas uma forte pressão política em seu país após uma série de escândalos, disse na sexta-feira que conversará com Putin nos próximos dias para lhe pedir uma desescalada em torno da Ucrânia.



Enquanto isso, espera-se que visite a região na próxima semana.



As relações entre a Rússia e os ocidentais estão em seu ponto mais tenso desde a Guerra Fria, depois que Moscou enviou milhares de soldados à fronteira com a Ucrânia.