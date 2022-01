Parlamento reelege Sergio Mattarella presidente da Itália

O presidente italiano, Sergio Mattarella, foi reeleito neste sábado (29) pelo Parlamento após uma maratona de votações que evidenciou as divisões da coalizão governamental em um período crucial de reativação econômica pós-pandemia.



Mattarella, de 80 anos, foi reeleito para um mandato de sete anos, ao alcançar a maioria de 759 votos de um total de 1.009 senadores, deputados e dirigentes regionais habilitados para participar do sufrágio.



A reeleição de Mattarella garante uma fase de estabilidade política e também assegura a manutenção no cargo do primeiro-ministro, Mario Draghi, que chegou a aparecer entre os favoritos à Presidência.



Embora as funções do presidente sejam essencialmente honorárias na Itália, onde vigora o sistema parlamentar, para o cargo delicado, com poder de dissolver o Parlamento, costuma ser escolhida uma personalidade de renome, com capacidades notáveis de mediação e que esteja acima dos partidos.



Draghi, de 74 anos, para muitos era o homem ideal para o cargo, mas sua eventual passagem para a Presidência teria desencadeado uma crise política devido à necessidade de se buscar um novo chefe de governo apoiado pela mesma coalizão que o apoia atualmente, e que inclui todos os partidos com bancadas parlamentares, com exceção dos ultradireitistas Irmãos da Itália.



"É uma notícia maravilhosa para os italianos", reagiu Draghi ao comentar a reeleição de Mattarella.



Os partidos políticos não conseguiram chegar a um acordo sobre uma candidatura alternativa durante as sete primeiras rodadas de votação, iniciadas em 24 de janeiro.



Mattarella, que encerra seu primeiro mandato em 3 de fevereiro, assegurou várias vezes que não queria ser reeleito para outro septênio, mas neste sábado, a pedido dos partidos, disse que aceitava diante do bloqueio no Parlamento para nomear seu sucessor.



"As circunstâncias o obrigaram a aceitar diante da impotência dos partidos", explicou Massimo Franco, editorialista do jornal Il Corriere della Sera.



Mattarella será o segundo chefe de Estado reeleito na Itália, depois de Giorgio Napolitano em 2013, algo pouco comum na história republicana italiana.



Para Guido Cozzi, economista da Universidade St. Gallen, "uma extensão do mandato de Mattarella é ideal para os mercados financeiros".



E com Draghi à frente do governo, a injeção de fundos europeus e os investimentos previstos estão "garantidos pelo segundo ano consecutivo", explicou à AFP.



Segundo a imprensa, Draghi reuniu-se longamente com o chefe de Estado neste sábado para convencê-lo a aceitar um novo mandato "pelo bem e pela estabilidade do país".



Embora tenha sido eleito para um novo mandato de sete anos, Mattarella pode renunciar quando considerar conveniente.



- A derrota da política -



A reeleição de Mattarella, que recebeu o sinal verde de quase todos os grandes partidos italianos, com exceção dos Irmãos da Itália, também representa uma derrota para os políticos, profundamente divididos e incapazes de alcançar um acordo.



Tanto Matteo Salvini, líder da ultradireitista Liga, que fracassou na sexta-feira ao propor, sem os votos necessários, a presidente do Senado, Elisabetta Casellati, quanto o bilionário Silvio Berlusconi, que teve que retirar sua candidatura, optaram por pedir "um grande sacrifício" a Mattarella.



Enrico Letta, líder do progressista Partido Democrático, também manifestou sua satisfação com o resultado, depois de conseguir manter a unidade de seu partido e deixar que o bloco da direita, superior numericamente no Parlamento, se desgastasse diante de sua incapacidade de impor um candidato.



Mattarella, que precisou fazer frente a um tumultuado mandato de sete anos, com cinco governos diferentes, além da pandemia do coronavírus, é uma figura agregadora.



Siciliano, ex-magistrado do tribunal constitucional, é apreciado por todos os partidos e é possível que permaneça no cargo por pelo menos um ano, de forma que o país chegue às eleições gerais de 2023.



Isso permitirá a Draghi, ex-presidente do Banco Central Europeu, prosseguir com sua política para a reativação econômica após a pandemia e administrar os fundos colossais atribuídos pela União Europeia.



A Itália conta com quase 200 bilhões de euros (222 bilhões de dólares) de fundos da UE e deve realizar uma série de reformas adiadas em vários setores.