Feminista bissexual e muçulmano vão dirigir os Verdes na Alemanha

Os Verdes, que integram o governo do chanceler alemão, Olaf Scholz, escolheram neste sábado (29) uma feminista bissexual de 28 anos e um muçulmano teuto-iraniano para a direção do partido, que deveriam reforçar sua imagem progressista.



Os novos líderes são Ricarda Lang, bissexual assumida e ativista contra a gordofobia, e Omid Nuripur, especialista em política externa de 46 anos.



Lang e Nuripur substituem Annalena Baerbock e Robert Habeck, que integram o governo tripartite alemão (Social-democratas, Verdes e Liberais).



- Ricarda Lang, a feminista bissexual -



Aos 28 anos, a jovem tem uma carreira política meteórica.



Vice-presidente dos ecologistas desde 2019, conquistou em setembro seu primeiro mandato como deputada no Parlamento alemão (Bundestag) antes de se tornar a mais jovem codirigente dos "Grünen".



Considerada uma representante da ala à esquerda do partido, Lang fez do feminismo, da diversidade e do combate à extrema direita seus temas prediletos, tornando-se alvo frequente de mensagens de ódio nas redes sociais.



Lang apresentou várias ações contra os autores destes comentários, muitos membros do partido nacionalista Alternativa para a Alemanha (AfD).



"Não tenho problema nenhum com os ventos diversos, desde que não se tratem de ódio" diz a jovem.



Depois de ser eleita, Lang prometeu aliar proteção ambiental ao avanço social. A crise climática "atinge particularmente os que têm menos", afirma.



Infectada pela covid-19 na véspera do congresso dos Verdes, a jovem, conhecida por seus talentos de oratória, assistiu à sua eleição confinada.



- Omid Nuripur, o diplomata realista-



Aos 46 anos, Omid Nuripur é conhecido por ser um especialista em política externa e um homem de palavras claras.



Assim, pediu recentemente à Alemanha que se somasse ao boicote diplomático aos Jogos Olímpicos de Inverno de Pequim, segundo os passos dos Estados Unidos.



Em um partido tradicionalmente pacifista, pediu, ainda, bombardeios aéreos dos ocidentais contra a organização jihadista Estado Islâmico (EI) quando esta se apoderou de algumas regiões da Síria e do Iraque.



Nuripur, considerado alinhado à ala "realista" de seu partido, nasceu em Teerã e emigrou para a Alemanha com sua família quando tinha 13 anos.



"Meus pais tinham a sensação de que não havia perspectiva de futuro para seus filhos", contou à Der Spiegel. Sua irmã foi impedida de estudar na universidade por não participar das orações das sextas-feiras.



Nuripur, um muçulmano, tem dupla nacionalidade iraniana e alemã, adotada em 2002.



Após ter ingressado nos Verdes em 1996, entrou no Bundestag em 2006, substituindo em uma circunscrição a figura emblemática dos Verdes e ex-chefe da diplomacia (1998-2005), Joschka Fischer.



Depois de obter um resultado animador, mas considerado insuficiente para os Verdes (14,8% dos votos) nas legislativas de setembro passado, espera transformar seu partido na "força dirigente da centro-esquerda na Alemanha", em detrimento dos social-democratas, hoje à frente do governo.



Twitter