Venezuela detém três funcionários públicos por contrabando de gasolina

Um prefeito chavista, um militar e um promotor foram detidos na sexta-feira no leste da Venezuela durante uma operação policial para desbaratar uma rede do contrabando de gasolina, informou o governo neste sábado (29).



"Foram apreendidos os líderes e principais cúmplices - da rede de contrabando -, entre os quais se destacam funcionários de alto nível como Carlos Rafael Vidal Bolívar, prefeito do município Independencia, do estado Anzoátegui", disse o ministro do Petróleo, Tareck El Aissami.



"Do mesmo modo, foram capturados os cidadãos Manuel Junior Gil Da Silva, promotor do estado de Bolívar; o capitão da guarda nacional Antonio José Barrios González", prosseguiu o ministro.



Os funcionários, que eram investigados há meses, estão detidos junto com outros três cidadãos encarregados de postos de gasolina.



O governo venezuelano prometeu agir com "justiça" frente ao contrabando de gasolina, uma prática que tem ganhado terreno após a escassez de combustível que o país viveu durante meses em 2020.



As autoridades anunciaram na semana passada uma operação policial para combater as "máfias" que desviam gasolina e, segundo o Ministério Público, há mais de 30 detidos.



Na sexta-feira, o governo também anunciou uma operação contra o narcotráfico na qual foram detidos três funcionários públicos próximos do chavismo, os parlamentares Taína González e Luis Viloria Chirinos, e a prefeita chavista do município de Jesús María Semprún, no estado de Zulia, Keyrineth Fernández.



Considerado número dois do chavismo, Diosdado Cabello escreveu no Twitter que no governista Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV) "não há compromissos com delinquentes".



"Convido à vigilância permanente da gestão, do comportamento de qualquer funcionário público. Devemos ser absolutamente intolerantes com os corruptos, os burocratas, os delinquentes, seja quem for", afirmou.