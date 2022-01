A quantidade de petróleo bruto derramada no mar no Peru foi o dobro do que havia sido relatado até agora, quase 12.000 barris em vez de 6.000, afirmou o ministro do Meio Ambiente do Peru, Rubén Ramírez, nesta sexta-feira (28).



"Temos até agora um número de 11.900 barris" despejados no mar em 15 de janeiro, disse Ramírez em entrevista coletiva, horas depois que a justiça peruana proibiu quatro diretores da petrolífera espanhola Repsol de deixar o país por 18 meses, enquanto as investigações do derramamento avançam.