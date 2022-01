Presidente da Ucrânia pede que Ocidente não gere 'pânico' por tensões com a Rússia

O presidente ucraniano, Volodimir Zelenski, pediu nesta sexta-feira(28) aos países ocidentais que evitem fomentar o "pânico" diante da concentração de tropas russas na fronteira com seu país.



"Não precisamos desse pânico", disse Zelensky em entrevista coletiva com a mídia estrangeira, ressaltando que mais danos à economia da Ucrânia devem ser evitados.



"A probabilidade de ataque existe, não desapareceu e não foi menos grave em 2021", mas "não vemos nenhuma escalada maior do que já existia" no ano passado, enfatizou Zelensky.



Em vez disso, se ouvirmos a mídia internacional e "mesmo chefes de Estado respeitados", parece "que já temos uma guerra" em todo o país, "que há tropas avançando nas estradas. Mas não é o caso, ", acrescentou.



"O maior risco para a Ucrânia" é "a desestabilização da situação interna", e não a ameaça de uma invasão russa, insistiu Zelensky.



"Esse pânico, quanto vai custar ao nosso país?", perguntou.



O Ocidente acusa a Rússia há semanas de ter concentrado cerca de 100.000 soldados na fronteira com a Ucrânia diante de uma possível invasão de seu vizinho, e ameaçou Moscou com duras sanções se realizar uma ofensiva.



"Tudo indica" que o presidente russo Vladimir Putin "vai usar força militar em algum momento, talvez entre agora e meados de fevereiro", disse a vice-secretária de Estado dos EUA, Wendy Sherman, nesta quarta-feira.



Várias embaixadas ocidentais, incluindo as dos Estados Unidos e Canadá, anunciaram que retiraram alguns de seus funcionários na Ucrânia, devido à ameaça de uma invasão russa.



Além disso, o leste da Ucrânia tem sido palco de uma guerra com separatistas pró-Rússia desde 2014, um conflito que eclodiu logo após a Rússia anexar a península ucraniana da Crimeia e deixou mais de 13.000 mortos.



O Ocidente acusa Moscou de apoiar os separatistas, mas o Kremlin nega.