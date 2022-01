Casal Biden leva gato para Casa Branca

O casal presidencial americano finalmente cumpriu uma de suas promessas: ter um gato na Casa Branca.



É uma gata tigrada de pelo curto, chamada Willow, informou um porta-voz de Jill Biden, mulher do presidente Joe Biden, disse nesta sexta-feira.



As imagens publicadas pela primeira-dama no Twitter mostram a mascote de listras cinzas e brancas rondando no esplendor do tapete vermelho da residência presidencial.



Esta é uma notícia suave, até afetuosa, que pode ser necessária para a Casa Branca pode precisar nestes dias de tensão com a Rússia, vertiginosa inflação e contágios pela pandemia da covid-19.



Willow tem habilidades políticas sérias: com dois anos de idade, é uma gata criada em fazenda da Pensilvânia, marco zero da apertada eleição presidencial. Foi vista pela primeira vez em 2020, quando pulou no palco onde a futura primeira-dama estava em campanha.



"Willow causou uma grande impressão" no presidente Biden, disse o secretário de Imprensa da primeira-dama, Michael LaRosa.



"Ao ver seu vínculo imediata, o dono da fazenda soube que Willow pertencia ao Dr. Biden", completou.



E acrescentou: "Willow está se instalando na Casa Branca com seus brinquedos favoritos, guloseimas e muito espaço para cheirar e explorar".