Justiça proíbe saída do Peru de quatro diretores da Repsol por vazamento de petróleo

A justiça do Peru proibiu nesta sexta-feira a saída do país durante 18 meses de quatro executivos da empresa espanhola de petróleo Repsol, ao mesmo tempo que avançam as investigações pelo vazamento de petróleo no mar em 15 de janeiro.



"Declara-se procedente o requerimento da Promotoria", disse o juiz Romualdo Aguedo em uma audiência virtual, ao emitir a ordem para proibir a saída dos quatro diretores, incluindo o presidente da Repsol Peru, o espanhol Jaime Fernández-Cuesta Luca de Tena.



O vazamento de quase 6.000 barris de petróleo, classificado como "desastre ecológico" pelo governo, aconteceu no momento em que o navio-tanque "Mare Doricum", de bandeira italiana, descarregava o produto na refinaria La Pampilla em Ventanilla, 30 km ao norte de Lima, de propriedade da Repsol. A empresa atribuiu o acidente às ondas causadas pela erupção vulcânica em Tonga.



O petróleo foi levado pelas correntes marítimas a quase 140 km ao norte da refinaria, segundo o MP, e matou um número indeterminado de peixes e aves marinhas. Além disso, deixou centenas de pescadores sem a possibilidade de trabalhar e que organizaram protestos contra a empresa espanhola.



O navio está ancorado, com a proibição de zarpar, a seis milhas (10 quilômetros) do porto de Callao, próximo a Lima, enquanto centenas de brigadistas limpam o petróleo em várias praias.



O presidente da Repsol Perú será investigado como suposto "autor" do crime de "contaminação do meio ambiente em detrimento do Estado peruano", e os outros três diretores serão apontados como "cúmplices".



A lei peruana define penas de quatro a seis anos de prisão para este crime, disse a promotora Rosa Gonzales na audiência, que começou na quinta-feira e terminou nesta sexta-feira.



Os coacusados são os peruanos Renzo Alejandro Tejada Mackenzie (diretor do terminal marítimo 2 da refinaria La Pampilla), Gisela Cecilia Posadas Jhong (gerente de Qualidade e Meio Ambiente) e José Gregorio Reyes Ruiz (gerente de Segurança).



