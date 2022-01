EUA suspendem busca por desaparecidos em naufrágio na costa da Flórida

As autoridades americanas suspenderam na quinta-feira (27) a busca por mais de 30 náufragos que desapareceram na costa da Flórida no sábado, informou a Guarda Costeira em um comunicado.



A instituição encerrou o trabalho de busca às 18H00 (20H00 de Brasília), depois de anunciar durante a manhã a descoberta de cinco cadáveres entre quarta-feira e quinta-feira.



A capitã Jo Ann Burdian, comandante da Guarda Costeira na região de Miami, declarou que tomou a decisão "com muito pesar", depois de levar em consideração as condições meteorológicas, o fato de que os desaparecidos não usavam coletes salva-vidas e o tempo decorrido desde o acidente, afirma o comunicado.



Na terça-feira, um marinheiro mercante alertou as autoridades depois de resgatar um homem agarrado a um barco virado cerca de 70 quilômetros a leste de Fort Pierce Cove, no Atlântico.



O náufrago disse que no sábado deixou as ilhas Bimini, nas Bahamas, com outras 39 pessoas, e que uma tempestade virou seu barco.



A Guarda Costeira "encontrou quatro corpos nas últimas 24 horas" perto do local onde o navio foi encontrado, além da vítima encontrada na quarta-feira, disse Burdian a repórteres.



"Infelizmente, chegamos ao momento mais difícil em qualquer caso de busca e resgate, e é o ponto em que decidimos quando parar de procurar ativamente", lamentou.



No dia anterior, ela já havia dado poucas esperanças quanto à possibilidade de encontrar sobreviventes, dadas as duras condições do mar, especialmente para pessoas que não tinham coletes salva-vidas, comida ou água potável.



As autoridades abriram uma investigação sobre o naufrágio, considerado um possível caso de "tráfico de pessoas".



"O objetivo... é identificar, prender e processar qualquer infrator ou organização criminosa que tenha organizado, facilitado ou lucrado com esse maldito empreendimento", disse o agente especial Anthony Salisbury, do Escritório de Investigações de Segurança Interna (HSI) em Miami.



- O papel das Bahamas -



Os traficantes de seres humanos usam as Bahamas, um arquipélago na costa da Flórida, como ponto de parada para transportar pessoas, muitas delas de outros países do Caribe, como o Haiti, para os Estados Unidos.



Na terça-feira, a Guarda Costeira dos Estados Unidos interceptou 191 haitianos a bordo de um cargueiro sobrecarregado cerca de 65 quilômetros a sudoeste da ilha Great Inagua, nas Bahamas, informou a instituição em comunicado.



Segundo a Organização Internacional para as Migrações, cerca de 5.000 imigrantes haitianos trabalham legalmente nas Bahamas, mas entre 20.000 e 50.000 de seus compatriotas estão lá ilegalmente.



As Bahamas, formadas por 700 ilhotas (39 delas habitadas), estão localizadas a 80 km a sudeste da costa da Flórida. O país costuma ser um ponto de trânsito para migrantes que querem chegar aos Estados Unidos, arriscando suas vidas em uma perigosa viagem marítima.