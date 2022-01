Bolsonaro é intimado a depor à Polícia Federal como investigado

O ministro do Supremo Tribunal Federal Alexandre de Moraes intimou Jair Bolsonaro a depor nesta sexta-feira à Polícia Federal em Brasília, em uma investigação que busca apurar se o presidente divulgou documentos sigilosos indevidamente para questionar a confiabilidade do sistema eleitoral.



O presidente, que enfrenta várias investigações, tinha até esta sexta-feira para escolher o dia e local do interrogatório, mas não o fez, segundo Moraes. Por isso, o ministro determinou a sua "intimação para que compareça no dia às 14h, para prestar depoimento pessoal na sede da Superintendência Regional da Polícia Federal" em Brasília.



A investigação pela qual Bolsonaro foi intimado a depor nesta sexta-feira foi aberta em agosto de 2021, após o presidente divulgar em suas redes sociais um inquérito policial relacionado a um ataque ao sistema do Tribunal Superior Eleitoral (TSE) em 2018.



O presidente exibiu os documentos sigilosos em transmissão ao vivo e os divulgou em suas redes sociais para, supostamente, provar que o sistema de votação eletrônica utilizado desde 1996 no Brasil não é confiável, teoria na qual o presidente insiste, mas que nunca foi corroborada por nenhuma autoridade eleitoral, inquérito judicial ou órgão competente.