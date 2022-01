Dez soldados paquistaneses mortos em emboscada separatista

Dez soldados paquistaneses foram mortos esta semana em uma emboscada reivindicada por separatistas em um posto de controle da província do Baluchistão, no sul do Paquistão, informou o Exército nesta quinta-feira (27).



"Ocorreram intensas trocas de tiros" que custaram a vida dos soldados, durante o ataque na madrugada de quarta-feira, disse o Exército em comunicado.



Os militares mataram um agressor e feriram vários outros, e lançaram uma "operação de limpeza" para "localizar os criminosos", que levou à captura de três homens armados, acrescentou.



Em comunicado à AFP, o grupo separatista Exército de Libertação do Baluchistão (BLA) reivindicou a responsabilidade pelo ataque e disse que o saldo era de 17 mortos nas fileiras do exército.



"Armas e outros equipamentos militares do inimigo foram apreendidos e o posto foi incendiado", disseram os separatistas, confirmando que um de seus homens foi morto no confronto.



O Baluchistão é palco de violência étnica e religiosa e há décadas tem sido sacudido intermitentemente por uma rebelião separatista. Há também grupos jihadistas ativos na região.



A sua população, de cerca de 7 milhões de habitantes, queixa-se de ser marginalizada e privada dos recursos naturais desta província, a mais pobre do país, mas rica em hidrocarbonetos e minerais.