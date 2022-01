Disputa entre EUA e Rússia bloqueia renovação da missão da ONU na Líbia

Rússia e Estados Unidos estavam nesta quinta-feira (27) em uma situação de ponto morto sobre a ampliação da missão da ONU na Líbia, segundo diplomatas.



Moscou exige a nomeação o mais rápido possível de um novo enviado da ONU, enquanto Washington pretende preservar no cargo sua cidadã Stephanie Williams.



A votação de uma resolução proposta pelo Reino Unido, que prorrogava a missão Manul da ONU até 15 de setembro, foi adiada indefinidamente de última hora.



A Rússia pretendia vetá-la antes de submeter ao voto seu próprio texto, que também poderia ser alvo de veto por parte dos Estados Unidos.



O projeto russo, ao qual a AFP teve acesso, pede "que o secretário-geral nomeie um emissário sem mais demora". Tambem prevê uma extensão da missão só até 30 de abril.



Desde a renúncia abrupta em novembro do eslovaco Jan Kubis, o posto de enviado da ONU é ocupado de fato pela americana Williams, a quem o secretário-geral da ONU designou como "assessora especial".



Antonio Guterres dispensou a aprovação do Conselho de Segurança para tomar essa decisão.



Em 2020, Williams, então número dois da Manul, ocupou um governo interino que permitiu avanços significativos no expediente, particularmente um cessar-fogo entre os beligerantes líbios após vários anos de confrontos.



Segundo diplomatas, a renúncia de Kubis foi mal recebida pela Rússia.



Na segunda-feira, durante uma reunião aberta do Conselho de Segurança sobre a Líbia, o embaixador adjunto da Rússia na ONU, Dmitry Polyanskiy, destacou a importância de ter uma nova personalidade como mediadora na Líbia.



"Infelizmente, não temos essa pessoa à frente da missão neste momento", disse.



O mandato da missão política de Manul expira na segunda-feira à noite, o que ainda deixa algum tempo para encontrar um compromisso entre Rússia e Estados Unidos.



No entanto, para um diplomata, as divisões entre os membros da ONU não são "um bom sinal" em relação aos líbios e "não ajudarão Stephanie Williams".