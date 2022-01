Tiroteio em Washington deixa um morto e quatro feridos

Uma mulher morreu, e quatro pessoas ficaram feridas, nesta quinta-feira (27), em uma troca de tiros em um hotel em uma área residencial da capital dos Estados Unidos, Washington, D.C. - informou a polícia local.



Cinco pessoas baleadas foram levadas para o hospital após o tiroteio, disse o Departamento de Polícia do Distrito de Columbia, no Twitter.



"A vítima em estado grave foi declarada morta", acrescentou a polícia de Washington, que isolou o perímetro por algumas horas e abriu uma investigação sobre a ocorrência.



Os agentes foram chamados ao local por volta das 3h30, horário local, quando tiros foram ouvidos durante uma festa em um dos quartos na área nobre do noroeste de Washington, local de muitas embaixadas.



"Já recebemos chamados de vizinhos sobre este hotel. Recebemos queixas sobre atividades relacionadas a drogas", disse o oficial Duncan Bedlion a um canal local.



Até o momento, nenhum suspeito foi identificado, e a polícia não divulgou detalhes sobre as motivações do incidente.