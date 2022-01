Japão se associa a projeto nuclear de Bill Gates nos EUA

A Agência de Energia Atômica Japonesa e o conglomerado japonês Mitsubishi Heavy Industries (MHI) anunciaram nesta quinta-feira (27) um acordo com a TerraPower, empresa americana fundada e presidida por Bill Gates que planeja construir um reator nuclear de nêutrons rápidos nos Estados Unidos.



A MHI "vai explorar as possibilidades de oferecer suporte técnico e participar do desenvolvimento" deste reator de quarta geração que deve ser construído antes de 2028, em Wyoming (oeste), de acordo com um comunicado do grupo japonês.



Ao colaborar neste projeto nuclear de última geração, a MHI espera obter o conhecimento para contribuir para o avanço da inovação nuclear no Japão".



O setor nuclear no Japão ainda está combalido e é alvo de controvérsias desde a catástrofe de Fukushima em 2011. Apesar disso, o governo japonês espera reativar este setor para reduzir a grande dependência energética do arquipélago e suas significativas emissões de CO2.



Todas as centrais atômicas do país foram paralisadas após o acidente de Fukushima, causado por um enorme tsunami no nordeste do país.



MITSUBISHI HEAVY INDUSTRIES