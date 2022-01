Coreia do Norte dispara "projétil" não identificado, segundo militares sul-coreanos

A Coreia do Norte disparou um "projétil não identificado" no Mar do Leste, também conhecido como Mar do Japão, nesta quinta-feira (27, noite de quarta 26 no Brasil), informaram militares sul-coreanos.



"A Coreia do Norte disparou um projétil não identificado no Mar do Leste", disse o Estado-Maior Conjunto da Coreia do Sul em comunicado, referindo-se ao Mar do Japão.



A última vez que a Coreia do Norte testou tantas armas em um mês foi em 2019, após o colapso das negociações entre o líder Kim Jong Un e o então presidente dos Estados Unidos, Donald Trump.



Desde então, as negociações com os Estados Unidos estagnaram e o país sofreu economicamente com duras sanções internacionais e suas medidas para conter a pandemia de covid-19.



Pyongyang disparou dois mísseis de cruzeiro na terça-feira passada e realizou pelo menos quatro testes de armas adicionais este mês, incluindo de dois mísseis chamados "hipersônicos" nos dias 5 e 11 de janeiro.



Na semana passada, a Coreia do Norte sugeriu que retomaria seus testes de armas nucleares e de longo alcance, suspensos desde 2017.



Os testes ocorrem em um momento delicado para a região, com a China, o único grande aliado da Coreia do Norte, se preparando para sediar os Jogos Olímpicos de Inverno em fevereiro e a Coreia do Sul organizando as eleições presidenciais de março.