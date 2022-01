Freiras abrem loja on-line de produtos à base de maconha

Freiras fazem produtos a partir do canabidiol, substância presente na maconha (foto: Reprodução/Sisters of the Valley)

Um grupo de freiras anunciou a inauguração de uma loja on-line de produtos medicinais à base de maconha feitos à mão. O caso aconteceu no México.





Formada por mulheres de diferentes culturas, origens e religiões, a associação se dedica ao cultivo de maconha para fabricação de remédios derivados da planta, além de capacitar mulheres para a indústria e ter ligações com questões sociais por meio do ativismo.





A versão mexicana do grupo surgiu em 2018, após as irmãs Camilla e Luna, que já eram ligadas ao debate sobre o uso da cannabis medicinal no México, fazerem seus votos na fazenda onde a organização atua nos Estados Unidos e se prepararem para começar o projeto em seu país de origem.





Além de vender produtos à base de maconha, o Sister of The Valley México comercializa também produtos naturais como café de cogumelo, incensos, sálvia e sabão natural.





Já os produtos a base de canabidiol (CBD) – substância encontrada na planta e usada para fins terapêuticos – por enquanto são vendidos e enviados para o México a partir da sede do grupo, na Califórnia. A associação ainda trabalha para conseguir comercializar os produtos à base de maconha, cultivados em terras mexicanas, legalmente.

*Estagiária sob supervisão do subeditor Eduardo Oliveira





é um braço da organização fundada na Califórnia, Estados Unidos, em 2014, pela Irmã Kate. A associação chamou a atenção do mundo por seu trabalho ligado às plantas medicinais, principalmente de derivados da maconha. O grupo não se declara como uma associação religiosa e mistura espiritualidade, ambientalismo e feminismo com hábitos de freiras.