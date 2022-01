A Coreia do Norte disparou um "projétil não identificado" no Mar do Leste, também conhecido como Mar do Japão, nesta quinta-feira (27, noite de quarta 26 no Brasil), informaram militares sul-coreanos.



Este é o sexto teste de armas de Pyongyang em 2022. A última vez que a Coreia do Norte testou tantas armas em um mês foi em 2019, após o colapso das negociações entre o líder Kim Jong Un e o então presidente dos Estados Unidos, Donald Trump.