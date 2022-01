O Federal Reserve (Banco Central americano) manteve em zero suas taxas básicas de juros e destacou que um aumento ocorrerá "em breve" em um contexto de níveis persistentes de inflação alta e melhoras no mercado de trabalho.



"Com a inflação muito acima de 2% e um mercado de trabalho forte, o comitê (monetário) considera que em breve será apropriado elevar o nível das taxas" de referência, informou o Comitê de Política Monetária (FOMC) em um comunicado após dois dias de reunião.