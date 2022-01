Emirados doam um milhão de doses de vacina contra a covid para Gaza

Os Emirados Árabes Unidos entregaram nesta quarta-feira (26) um milhão de doses da vacina russa Sputnik contra o coronavírus para a Faixa de Gaza, que enfrenta um aumento de infecções pela variante ômicron.



O lote, o maior enviado ao território palestino desde o início da pandemia, foi entregue através da passagem fronteiriça de Rafah, entre Egito e Gaza.



Depois foi armazenado nos depósitos do Ministério da Saúde do Hamas, o movimento islamita que governa o território palestino.



O enclave, submetido a um bloqueio israelense há 15 anos, enfrenta a propagação da variante ômicron e o aumento do número de infectados, afirmou Majdi Dahir, diretor de medicina preventiva do Ministério da Saúde.



As doses que chegaram nesta quarta-feira serão destinadas principalmente aos estudantes maiores de 12 anos, disse o responsável do Ministério da Saúde, Mahmoud Hammad, em entrevista coletiva em Rafah.



As autoridades sanitárias do território de 2,3 milhões de habitantes contabilizaram oficialmente 197.000 pessoas infectadas desde o início da pandemia, das quais cerca de 1.750 morreram.