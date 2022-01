Impor sanções a Putin seria 'destrutivo', alerta Kremlin a Biden

O Kremlin classificou, nesta quarta-feira (26), como "destrutiva" a ideia de se impor sanções ao presidente russo, Vladimir Putin, mencionada na véspera por seu homólogo americano, Joe Biden, em caso de uma invasão da Ucrânia.



"Do ponto de vista político, não é doloroso, é destrutivo", declarou o porta-voz do Kremlin, Dmitri Peskov, à imprensa, advertindo que as medidas não terão o efeito desejado.



Na terça-feira (25), ao ser questionado por um jornalista se cogitava aplicar sanções, individualmente, a Putin, Biden respondeu: "Sim (...) posso considerar isso".



Se a Rússia "invadir todo país", ou "até muito menos" do que isso, terá "enormes consequências" e "mudará o mundo", afirmou o presidente americano, sem especificar que tipo de sanção estaria sobre a mesa.



As sanções de Washington contra personalidades estrangeiras costumam implicar o congelamento de bens e a proibição de fazer negócios nos Estados Unidos.



Peskov lembrou que a legislação russa proíbe, em princípio, autoridades de alto escalão do governo de terem ativos no exterior, motivo pelo qual tais medidas "não são, em absoluto, dolorosas" para eles.



No final de 2020, a Rússia mobilizou dezenas de milhares de soldados para a fronteira com a Ucrânia e multiplicou suas manobras militares. Essa movimentação aumentou o temor de uma invasão desta ex-república soviética.



O Kremlin nega ter essa intenção e justifica seus movimentos com a preocupação com sua própria segurança, pedindo à Organização do Tratado do Atlântico Norte (Otan) garantias de que a Ucrânia não entrará nessa aliança militar.



Nesta quarta, o ministro ucraniano das Relações Exteriores, Dmytro Kuleba, afirmou que o número de tropas russas estacionadas em suas fronteiras ainda é "insuficiente" para que possam lançar um ataque de grande envergadura contra seu país.



O número "é importante, representa uma ameaça para a Ucrânia", mas, "no momento em que falamos, este número é insuficiente para uma ofensiva em grande escala contra a Ucrânia ao longo de toda fronteira", declarou Kuleba em uma entrevista coletiva online.



Após uma série de encontros diplomáticos na Europa na semana passada, está prevista para esta quarta uma reunião dos conselheiros diplomáticos do presidente Putin com seus homólogos ucraniano, Volodymyr Zelensky, e francês, Emmanuel Macron, assim como com o chanceler alemão, Olaf Scholz.



Rússia, Ucrânia, França e Alemanha compõem o chamado Quarteto da Normandia, criado para resolver o conflito no leste da Ucrânia.



"Espero que seja uma boa discussão, aberta e que termine com o máximo de resultados", disse Peskov.