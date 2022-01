Arábia Saudita e Tailândia restabelecem relações diplomáticas

Arábia Saudita e Tailândia anunciaram a retomada das relações diplomáticas, mais de três décadas após o afastamento, provocado por um roubo de joias no palácio de um príncipe saudita.



Os dois países anunciaram em um comunicado conjunto "o pleno restabelecimento das relações diplomáticas" durante uma visita a Riad do primeiro-ministro tailandês, Prayut Chan-O-Cha.



"Este passo histórico é o resultado de um longo esforço em diferentes níveis para restabelecer a confiança mútua e as relações amistosas", afirma o comunicado, divulgado após um encontro do primeiro-ministro com o príncipe herdeiro saudita Mohamed bin Salman.



Os dois países devem nomear embaixadores em breve e a companhia aérea Saudi Airlines anunciou a retomada dos voos para a Tailândia em maio.



A Tailândia tentava restaurar os vínculos diplomáticos há vários anos, em parte para ajudar sua indústria turística.



Um funcionário do governo tailandês, Kriangkrai Techamong, roubou em junho de 1989 pedras preciosas avaliadas em 20 milhões de dólares no palácio de um príncipe saudita.



A polícia tailandesa prendeu Kriangkrai em janeiro de 1990, mas o funcionário já havia vendido a maioria das joias, especialmente a mais valiosa delas, um diamante azul de 50 quilates.



Kriangkrai, que se tornou monge em 2016, foi condenado a cinco anos de prisão, mas liberado após 31 meses.



A Arábia Saudita acusou a polícia tailandesa de dificultar a investigação do roubo e afirmou que as joias roubadas permaneceram nas mãos de funcionários de alto escalão.



A polícia tailandesa devolveu algumas joias mais tarde, mas as autoridades sauditas afirmaram que em sua maioria eram falsas. O diamante de 50 quilates nunca foi localizado.



Em 1º de fevereiro de 1990, três diplomatas e um empresário sauditas foram assassinados em Bangcoc.



As autoridades suspeitam que os quatro foram assassinados pela polícia tailandesa, o que precipitou a crise diplomática que durou 30 anos e termina com a atual visita do primeiro-ministro tailandês.