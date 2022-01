Peru supera três milhões de casos de covid-19, quase 10% da população

O Peru superou na terça-feira a marca de três milhões de casos confirmados de covid-19, o que representa quase 10% de sua população, em meio à terceira onda da pandemia, provocada pela variante ômicron, informou o ministério da Saúde.



O total de contágios alcançou 3.020.756 (+44.496 em 24 horas) e as mortes chegaram a 204.587 (+183), em um país de 33 milhões de habitantes.



Entre os novos casos positivos está a número dois do governo peruano, a chefe de gabinete Mirtha Vásquez. Outros quatro ministros do presidente Pedro Castillo foram diagnosticados recentemente com covid-19, incluindo o ministro da Saúde, Hernando Cevallos.



Vásquez, de 46 anos, "está com sintomas leves mas estável e deve trabalhar de forma forma remota em sua residência" até os resultados de novos exames, informou o governo.



Desde a confirmação dos primeiros casos de ômicron, em 19 de dezembro, o Peru registrou 757.000 casos de coronavírus, 25% do total de contágios desde que a pandemia começou no país, em março de 2020.