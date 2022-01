Wall Street fechou em baixa nesta terça-feira, com o Dow Jones limitando suas perdas, enquanto o Nasdaq teve forte queda, antes do encerramento da reunião de política monetária de dois dias do Federal Reserve, nesta quarta-feira.



Os resultados provisórios do fechamento mostram que o Dow Jones, que perdeu quase 2% na primeira parte do dia, recuperou terreno, fechando em baixa de 0,19%, a 34.297,73 unidades.



O Nasdaq, que perdeu 3% no pior momento do dia, fechou em baixa expressiva de 2,28%, a 13.539,29 unidades. Já o S&P; 500 perdeu 1,22%, a 4.356,45 pontos.