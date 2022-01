Briga em prisão mexicana deixa oito detentos mortos e sete feridos

Uma briga entre detentos de um presídio do estado mexicano de Colima (oeste) deixou oito mortos e sete feridos, informou nesta terça-feira (25) a secretaria de Segurança desta entidade.



A briga entre dois grupos de presos começou às 09h locais (12h00 de Brasília) nos dormitórios do presídio, onde minutos depois foram ouvidos disparos, após o que agentes de segurança pública e da promotoria entraram no recinto, detalhou a secretaria em um comunicado.



"Às 9H25 o período tinha sido assegurado, foi possível entrar e às 10h foi recuperado o controle total" do presídio, acrescentou a autoridade.



Nos dormitórios, os agentes encontraram sete detentos mortos e oito feridos que foram levados aos hospitais. Um dos feridos morreu depois.



"Nas primeiras revistas foram encontradas nos dormitórios diversas armas perfurocortantes e uma arma de fogo", informou a secretaria em nota.



Enquanto isso, a governadora de Colima, Indira Vizcaíno, informou no Twitter ter pedido à promotoria local que faça uma investigação para esclarecer as responsabilidades sobre o incidente.



Em presídios mexicanos são comuns motins, homicídios e fugas, que obedecem em parte à superlotação e a presença de membros de grupos criminosos entre os presidiários.



Em fevereiro de 2016, uma briga entre detentos rivais deixou 49 mortos no presídio de Topo Chico, no estado de Nuevo Léon (norte). A prisão foi fechada em 2019 após outros incidentes.