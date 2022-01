Apagão afeta vários países da Ásia Central

Cazaquistão, Quirguistão e Uzbequistão, três países da Ásia Central, foram afetados por grandes cortes de energia elétrica nesta terça-feira (25), informaram os correspondentes da AFP.



Grande parte de Almaty, a capital econômica do Cazaquistão, estavam sem energia elétrica, assim como as capitais do Uzbequistão, Tashent, e Quirguistão, Bishkek.



Um porta-voz do ministério da Energia do Quirguistão afirmou à AFP que os cortes foram provocados por "um acidente que afetou a rede regional".



O ministério da Energia do Uzbequistão afirmou em um comunicado divulgado no Telegram que o apagão foi provocado por um acidente na rede do Cazaquistão.



"Como resultado de um grande acidente nas redes de energia da República do Cazaquistão, um apagão foi registrado nas cidades de Almaty, Shymkent, Taras, (em regiões do) Turquestão e nas áreas próximas", afirma o comunicado.



"A rede de energia uzbeque, que está conectada com a Rede Elétrica Unificada, foi danificada por um acidente que provocou mudanças repentinas de voltagem e frequência em 530 linhas do Cazaquistão", acrescenta a nota.