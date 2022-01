Mais de dois milhões de migrantes foram presos na fronteira sul dos EUA em 2021

Mais de dois milhões de migrantes que entraram ilegalmente nos Estados Unidos foram detidos na fronteira com o México em 2021, segundo estatísticas oficiais, um número recorde.



Mais de 180.000 foram presos somente em dezembro, de acordo com números divulgados nesta segunda-feira (24).



O Partido Republicano acusou imediatamente o presidente democrata, Joe Biden, e sua vice-presidente, Kamala Harris, de criar uma "crise humanitária histórica".



"Sob sua liderança, os cartéis e contrabandistas estão se proliferando, os guardas de fronteira estão sobrecarregados e nossas comunidades estão menos seguras", acrescentou a líder do partido, Ronna McDaniel, em comunicado.



Os fluxos migratórios, que caíram acentuadamente no início da pandemia, começaram a subir novamente antes de Joe Biden assumir o cargo há um ano, mas aumentaram de maneira crítica depois.



O democrata inicialmente tentou minimizá-los, falando de um fenômeno sazonal.



O recorde de chegadas neste verão, com cerca de 200.000 prisões em julho e agosto, quando as travessias do deserto são mais perigosas, provou que o presidente estava errado.



Essas chegadas representam um desafio humano, logístico e financeiro considerável para o governo democrata, principalmente porque este prometeu não expulsar menores desacompanhados.



Seus esforços para reformar o sistema de imigração estão emperrados no Congresso e espera-se que o tema seja central nas eleições de meio de mandato de novembro.