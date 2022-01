Preços do petróleo voltam a cair

Os preços do petróleo voltaram a cair nesta segunda-feira, sob influência da correção que sacode as bolsas de valores e do fortalecimento do dólar.



O barril de Brent para entrega em março caiu 1,84% em Londres, para US$ 86,27. Em Nova York, o barril do WT para março perdeu 2,14%, a US$ 83,31.



"Estamos claramente em um contexto de aversão ao risco há alguns dias, e isso pesou muito hoje", comentou John Kilduff, da Again Capital. "O petróleo teve várias altas recentemente, mas acabou jogando a toalha e acompanhando o restante dos mercados", observou.



Os preços do petróleo, no entanto, mantêm-se próximos das máximas alcançadas na semana passada, sustentados pela incerteza envolvendo a oferta, e em um contexto de escalada da tensão no conflito russo-ucraniano.



