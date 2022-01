Telescópio espacial Webb chega a seu destino, a 1,5 milhão de km da Terra, diz Nasa

O telescópio espacial James Webb alcançou sua órbita final, a 1,5 milhão de quilômetros da Terra, de onde poderá observar as primeiras galáxias do Universo, confirmou a Nasa nesta segunda-feira (24).



Por volta das 19h00 GMT (16h de Brasília), ativou seus propulsores para alcançar o ponto de Lagrange 2, ideal para observar o cosmos.



"Bem-vindo a casa, Webb!", exclamou o chefe da agência espacial americana, Bill Nelson, em um comunicado.



"Demos um passo a mais para descobrir os mistérios do Universo. E tenho vontade de ver as primeiras novas imagens do Universo do telescópio Webb neste verão!", acrescentou.



Nesta região do espaço, permanecerá alinhado com a Terra enquanto se move ao redor do Sol, o que permitirá ao guarda-sol que o Webb leva proteger o equipamento sensível ao calor e à luz.



Esta é a terceira vez que o telescópio ativa seus propulsores desde que foi lançado em um foguete Ariane 5 em 25 de dezembro.



O grande impulso do foguete reduziu-se deliberadamente para evitar que o instrumento ultrapassasse seu objetivo e assegurar-se de que chegasse ali por etapas.



O telescópio James Webb, cujo custo para a Nasa chega a cerca de 10 bilhões de dólares, é um dos equipamentos científicos mais caros já construídos, comparado a seu antecessor, Hubble, ou ao acelerador de partículas do CERN.