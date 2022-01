Os Estados Unidos condenaram nesta segunda-feira (24) os ataques com mísseis dos rebeldes huthis do Iêmen contra alvos dos Emirados Árabes Unidos e Arábia Saudita, e qualificou os incidentes de uma "escalada preocupante" do conflito.



"Reafirmamos nosso compromisso de ajudar a fortalecer a defesa dos nossos parceiros sauditas e emiradenses", disse a jornalistas o porta-voz do Departamento de Estado, Ned Price.



"Estes ataques nos Emirados Árabes Unidos e na Arábia Saudita, assim como os recentes ataques aéreos no Iêmen que mataram civis, representam uma escalada preocupante que só exacerba o sofrimento do povo iemenita".